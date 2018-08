56-Jähriger soll geplant haben, sich von Polizei erschießen zu lassen

Ein 56-Jähriger soll "Suicide by Cop" in Niederösterreich geplant haben. Die Landespolizeidirektion bestätigte einen Online-Bericht des "Kurier" und die Festnahme des Mannes in Grein an der Donau (Bezirk Perg) im Unteren Mühlviertel. Die Einvernahme dauerte Dienstagnachmittag an. Der Beschuldigte hatte Dienstagfrüh bei der Polizei Amstetten angerufen und angekündigt, eine Bank zu überfallen.

SN/APA (Webpic)/hex Der 56-Jährige wurde in die Polizeiinspektion Amstetten gebracht