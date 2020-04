57-Jähriger soll seinen Vater in St. Pölten erstochen haben

Ein 57-Jähriger soll in St. Pölten mit einem Schraubenzieher seinen 85 Jahre alten Vater erstochen haben. Der besachwaltete Mann wurde laut Polizei festgenommen und war geständig. Über die Verhängung der Untersuchungshaft wird das Landesgericht St. Pölten voraussichtlich am Samstag entscheiden, noch am Freitag kündigte die Staatsanwaltschaft die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Tatort war das gemeinsame Wohnhaus des Vaters und des Sohnes