57 Personen aus brennendem Hotel in Vorarlberg evakuiert

Bei einem Hotelbrand in Warth am Arlberg haben sich in der Nacht auf Freitag 57 Personen in Sicherheit bringen müssen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage gab die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch überregional Großalarm für die Einsatzkräfte. Nach "dramatischen ersten Minuten" sei aber rasch klar gewesen, dass alle Personen das Gebäude verlassen konnten, so ein Sprecher der RFL. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER 57 Personen aus brennendem Hotel am Arlberg evakuiert.