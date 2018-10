57 Sekunden pro Tat: Brutale "Pink Panther"-Räuber gefasst

Die Polizei hat 14 Mitglieder der "Pink-Panther"-Gruppe ausgeforscht. Warum nicht nur heimische Ermittler hinter der Bande her waren.

Blitzschnell, äußerst brutal und sehr effizient: Jahrelang konnten die Ermittler in Österreich nur schulterzuckend zusehen, wenn Mitglieder der "Pink-Panther-Gruppe" Mal um Mal bei Nobeljuwelieren zuschlugen. Die gut geplanten Verbrechen dauerten kaum eine Minute. In Österreich erbeuteten sie seit 2016 etwa in Linz, Amstetten, Innsbruck, Klagenfurt oder Kitzbühel Schmuck und teure Uhren. Nach den Überfällen, bei denen sie auch vor Waffengewalt nicht zurückschreckten, fehlte von den Tätern oft jede Spur.

Nun ist der Polizei ein großer Schlag gegen diese Bande und damit gegen das organisierte Verbrechen gelungen. "14 Verdächtige konnten ausgeforscht werden, sieben von ihnen sind in Haft", erklärte Peter Goldgruber, Generalsekretär des Innenministeriums, am Montag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Wien. Für die sieben weiteren Verdächtigen bestehen EU-Haftbefehle. Alle Männer stammen aus Serbien oder Montenegro. Sie haben auch in der Schweiz und Dänemark Überfälle verübt. Gesamtschadenssumme: rund sieben Millionen Euro.

Für diesen Erfolg streute Goldgruber dem Direktor des Bundeskriminalamts, Franz Lang, Rosen: "Ausdauer und kriminalistisches Feingespür haben den Erfolg dieser grenzüberschreitenden Arbeit überhaupt erst ermöglicht."

Apropos Grenzen: Da sich die "Pink Panther" (die Bande erhielt diesen Namen in Ermittlerkreisen, weil ein Coup dem Drehbuch eines Rosaroten-Panther-Films glich) nicht an Grenzen hielten, mussten auch die Ermittler diese sprengen. "Unser Vorteil war die Zusammenarbeit mit der Polizei auf dem Balkan", sagte Lang. Seine Mitarbeiter haben mit Europol und anderen internationalen Partnern kooperiert. Eine Schlüsselrolle kam dabei den österreichischen Verbindungsbeamten vor Ort zu.

Schmuckvitrinen, die unter der Wucht von Axtschlägen zerbarsten - von diesem spektakulären Raub in Amstetten im September 2017 berichtete Josef Deutsch, Leiter der Raubgruppe im Landeskriminalamt Niederösterreich. "Ganz Österreich war hinter dieser Bande her. Die Verbrechen trugen immer dieselbe Handschrift", erinnert er sich. Erst wurden die Nobeljuweliere tagelang ausspioniert, dann betrat der erste Täter das Geschäftslokal. Sein Gesicht hatte er stets mit Sonnenbrille und Kappe getarnt.

Dann zog Deutsch Fotos aus der Überwachungskamera hervor. Sie zeigten einen Mann, wie er die Vitrine des Juweliers mit einer Axt einschlug. Sein Komplize hielt indes Kunden und Angestellte mit Reizgas in Schach. Danach flüchteten die insgesamt drei Täter. "Es hat 57 Sekunden gedauert und alle waren aus der Türe hinaus."

Sicherheitschef Franz Lang betonte, dass der Zugriff auf internationale Datennetzwerke entscheidende DNA-Treffer brachte, die zur Ausforschung und Festnahme führten. "Auch Recherchen im Internet und in Sozialen Medien haben uns geholfen."

SN/apa (webpic) Aus der Überwachungskamera in Amstetten.

"Pink Panther" ziehen Spur durch Europa

An die 50 Mitglieder der Pink-Panther-Bande konnten bislang in Österreich verhaftet werden. 14 von ihnen sitzen noch in Gefängnissen ein, sagt Josef Pühringer, Leiter der Abteilung Sicherheit. Sie bekamen teils zehn Jahre und mehr Haft verhängt. Seit dem Jahr 2000 sind Ermittler europaweit intensiv mit den Profi-Kriminellen vom Westbalkan beschäftigt. Vor allem Serben, aber auch Montenegriner, Mazedonier und Kroaten verüben immer wieder ihre Juwelier-Überfälle nach der Pink-Panther-Methode. Knapp 50 Coups gab es seither österreichweit nach ähnlichem Muster und werden dem Verbrechersyndikat zugerechnet. Negative Höhepunkte waren die Jahre 2011 (12 Juwelierüberfälle) und 2012 (18 Überfälle).



Den Namen "Pink Panther" bekam die Bande von britischen Scotland-Yard-Beamten, die nach einem Überfall 1993 in London erstmals den Namen für diese Art Verbrechen verwendeten. Die Täter versteckten damals die Beute - Diamanten um eine halbe Million Pfund - in einem Tiegel Gesichtscreme. Ein Trick, der schon im Film Pink Panther mit Peter Sellers im Jahr 1963 vorkam.



Interpol schätzt, dass das weltweit agierende Netzwerk aus rund 200 Mitgliedern besteht. Wobei eine Abgrenzung schwierig ist, weil die Bande stets in Kleingruppen zusammenarbeitet und ertappte Kriminelle vor Gericht eisern schweigen. Die Bandenköpfe sitzen demnach am Balkan und sind für Organisation und Planung zuständig. Für die Überfälle werden arbeitslose Jugendliche auf der Straße angesprochen wie auch Männer mit Armee- und Miliz-Vergangenheit.



Sie bekommen Aufträge, die sie zumeist äußerst brutal ausführen. Sie zerschlagen mit Äxten Schmuckvitrinen, fesseln Bedienstete, schlagen Kunden nieder und sind spezialisiert auf Luxusuhren und Juwelen. Mehrmals haben "Pink Panther" auch spektakuläre Ausbruchsversuche aus Haftanstalten begangen.



(Fritz Pessl)