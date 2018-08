58-jährige Gewichtheberin auf dem Weg zur WM: Alles begann mit einem Besenstiel

Susanne Mendas Sport ist keiner, bei dem sie entspannt lächelt. Sie reißt und stößt Gewichte in die Höhe - so gut, dass sie sich Chancen auf den Weltmeistertitel in Barcelona ausrechnet.

SN/hessenberger Susanne Menda ist hoch konzentriert, wenn sie die Hantel mit den schweren Scheiben in die Luft stemmt. hessenberger