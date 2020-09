Am Sonntag wird beim Lotto "6 aus 45" ein Fünffachjackpot ausgespielt. Es geht um rund 6,5 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien. Beim Joker hingegen gab es am Mittwoch einen Sologewinn: Ein Wiener heimste rund 255.600 Euro ein. Es ist der dritte Lotto-Fünffachjackpot in diesem Jahr, wobei es bei den ersten beiden niemandem gelungen ist, ihn zu knacken.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Es wird wohl wieder eifrig gespielt werden