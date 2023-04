60-Jährige bei Bluttat im Bezirk Gänserndorf getötet

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine 60-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben getötet, sie verstarb noch am Tatort. Ihr 27-jähriger Sohn soll die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt, ebenso der mutmaßliche Täter. Ermittlungen waren im Gange, das Motiv war noch unklar.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Das Motiv für die Tat war noch unklar