60-Jähriger in Niederösterreich von Teleskoplader überrollt

Ein 60-jähriger Landwirt ist am Mittwoch in der Marktgemeinde Au am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) ums Leben gekommen. Er befand sich laut Polizei bei starkem Regen und Hagelschauer hinter dem Teleskoplader eines 33-jährigen Lenkers, um einen Kanaldeckel zu öffnen. Der Mann wurde von der zurücksetzenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine überrollt. Er erlag seinen Kopfverletzungen.

Quelle: APA