60-Jähriger krachte mit Pkw in Gebäude in NÖ und starb

Ein 60-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag nach einem Verkehrsunfall in Hollabrunn in seinem Wagen verbrannt. Polizeiangaben zufolge war der Mann mit dem Pkw von der L39 abgekommen und gegen ein Firmenobjekt gekracht. Der Lenker wurde in dem brennenden Kfz eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Die Flammen griffen auf das Gebäude über, 160 Mitglieder von 15 Feuerwehren standen bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

SN/APA/BFKDO HOLLABRUNN/UNBEKANNT Flammen griffen auf Firmenobjekt über