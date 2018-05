Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten ist Dienstagmittag mit einem Aufsitzmäher in einen Bach gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei berichtete, war der Mann in Ferschnitz mit dem Trimmen einer Rasenfläche beschäftigt. Dabei dürfte er zu nahe an die Böschung des Ferschnitzbaches geraten und zwei Meter tief gefallen sein. Der Verunglückte kam unter dem Fahrzeug zu liegen und ertrank.

(APA)