60. Narzissenfest - Höhepunkt mit Stadt- und Bootskorso

Das 60. Narzissenfest im Ausseerland steuert am Sonntag auf seinen Höhepunkt zu: Der Stadtkorso in Bad Aussee beginnt um 8.00 Uhr. Tausende Besucher des Festes können die Blumenfiguren drei Stunden lang in Ruhe in der Stadt verteilt bestaunen und fotografieren. Dann werden die riesigen Gestecke fahrtüchtig gemacht und an den Grundlsee gebracht, wo sie ab 14.30 Uhr am See präsentiert werden.

SN/APA/BARBARA GINDL Narzissenstrauss zum größten Blumenfest des Landes