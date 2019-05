60. Narzissenfest im Ausseerland: Lokalmatadorin als Königin

Die 24-jährige Innenarchitektin Sabrina Kranabitl ist am Samstagabend zur heurigen Narzissenkönigin des Ausseerlandes gekürt worden. Von den zehn Finalistinnen setzte sich damit eine Lokalmatadorin durch, hieß es in einer Aussendung. Auch die Prinzessinnen wurden gekürt, es sind Romana Moser (20) aus Fuschl am See (Salzburg) und Veronika Giselbrecht (24) aus Mitterberg-St. Martin.

SN/APA (NARZISSENFESTVEREIN/MARTIN Lokalmatadorin Sabrina Kranabitl wurde zur Königin gewählt