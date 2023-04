600.000 Euro für besseren Kinderschutz in Österreich

Das Familienministerium will den Kinderschutz in Österreich stärken. Mit einem Budget in Höhe von 600.000 Euro sollen Projekte gefördert werden, die die Maßnahmen zur Prävention und Bewusstseinsbildung gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Fokus haben. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Sensibilisierung erwachsener Bezugspersonen, um unterschiedliche Gewaltformen und ihre Dynamiken effektiver erkennen zu können, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.

BILD: SN/APA/DPA/PETER KNEFFEL Regierung verkündet Budget für Kinderschutzmaßnahmen