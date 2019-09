61-Jähriger gab nach Einbruch und Tötungsdelikt in NÖ Tat zu

Der 61 Jahre alte Mann, der am Montagabend eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) getötet haben soll, hat die Tat am Donnerstag bei der Einvernahme durch die Haftrichterin zugegeben. Über den Verdächtigen wurde die U-Haft verhängt. Der Beschuldigte befindet sich weiter auf der Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt, wo er polizeilich überwacht wird.

SN/APA (P. LECHNER/EINSATZDOKU.AT) Der Verdächtige ist weiter auf der Intensivstation