In einem Mehrpartienhaus in St. Georgen am Fillmannbach (Bezirk Braunau) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ein 61-jähriger Bewohner kam mit leichter Rauchgasvergiftung ins Spital. Die 30-jährige Tochter war durch Brandgeruch wach geworden und sah Flammen im Wohnzimmer. Der Vater versuchte selbst zu löschen. Die Feuerwehr hatte den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle.

Quelle: APA