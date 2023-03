61-jähriger Mopedfahrer in Freilassing bei Sturz ums Leben gekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Freilassing ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall verstorben.

Gegen 3 Uhr morgens war am Samstag bei der Polizeiinspektion Freilassing die Mitteilung eingegangen, dass sich an der Einmündung der Ehamer Straße zur Laufener Straße in Freilassing ein Verkehrsunfall mit einem Zweiradfahrer ereignet hat. Wie die Polizeiinspektion Freilassing bekannt gibt, wurde der verunfallte Mofa-Fahrer beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung am Unfallort bereits reanimiert und verstarb wenige Minuten später. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus Freilassing.

Nach bisherigem Ermittlungstand der Polizeiinspektion Freilassing war der Rollerfahrer beim Heranfahren an die zuvor genannte Einmündung alleinbeteiligt aus bisher noch nicht bekannten Gründen zu Sturz gekommen. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.