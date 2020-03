61-Jähriger soll im Bezirk Melk auf Ehefrau geschossen haben

Ein 61-Jähriger soll nach einem Streit am Samstagabend in einem Haus in Maria Taferl (Bezirk Melk) seine Frau mit einem Gewehr angeschossen und schwer verletzt haben. Das 50-jährige Opfer wurde laut Polizei in das Uniklinikum St. Pölten geflogen, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige hatte selbst die Exekutive verständigt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Der Ehemann gilt als tatverdächtig