61-Jähriger soll in Tirol dutzende Räder gestohlen haben

Ein 61-Jähriger soll in Innsbruck für eine Reihe von Fahrraddiebstählen verantwortlich sein. Beamte fanden in der Wohnung des Mannes bzw. in einer Garage rund 26 zum Teil hochwertige Räder. Der 61-Jährige zeigte sich laut Polizeiangaben vom Sonntag geständig und gab an, die Räder gestohlen zu haben, um seinen "Lebensunterhalt" zu bestreiten.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei fand zahlreiche Fahrräder bei dem Mann