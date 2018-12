61-jähriger Tourengeher am Ötscher vermisst

Am Ötscher ist am Stefanitag ein 61 Jahre alter Tourengeher von einer Böe erfasst worden und rund 400 Meter abgestürzt. Die Rettungsaktion mit Hubschraubern des ÖAMTC und des Innenministeriums musste am Mittwoch wegen zu starken Windes abgebrochen werden. Die Suche wurde Donnerstagfrüh fortgesetzt. Ob der Einheimische noch am Leben ist, ist nach Angaben der Bergrettung ungewiss.

Wie auch der ORF Niederösterreich berichtet, befindet sich die Absturzstelle beim Herrenstand auf der Südseite des Ötschers im Bezirk Lilienfeld. Der Einsatzplan sieht demnach für Donnerstag vor, dass die Retter das erste Stück von Mitterbacher Seite mit Raupenfahrzeugen und Quads zurücklegen. Weht der Wind beim zweiten Versuch erneut zu stark, sollen rund 30 Bergretter losgeschickt werden. Anzeige Eine Fortsetzung der Rettungsaktion sei am Stefanitag "nicht vertretbar" gewesen, sagte Michael Hochgerner von der Alpinpolizei Niederösterreich der APA. Auch für Donnerstag wurden ein ÖAMTC-Hubschrauber und ein Helikopter des Innenministeriums angefordert. Ob diese zum Einsatz kommen können, war unklar. "Vom Wind her ist es möglich, es befindet sich aber dichter Hochnebel im Einsatzgebiet", erklärte Hochgerner. Der Vermisste aus dem Bezirk Scheibbs war am Mittwoch mit mehreren erfahrenen Tourengehern unterwegs. Die Gruppe besteigt den Ötscher jedes Jahr am Stefanitag, wie der ORF Niederösterreich berichtet. Quelle: APA