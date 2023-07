62-Jährige bei Kletterunfall in Tirol tödlich verunglückt

Eine 62-jährige Frau ist am Freitag bei einem Kletterunfall an der Gimpel-Ostwand im Gemeindegebiet von Nesselwängle (Bez. Reutte) tödlich verunglückt. Die Deutsche befand sich im Vorstieg einer Dreierseilschaft, als sie stürzte, aber von ihrer 61-jährigen Kletterpartnerin gesichert wurde. In weiterer Folge entschloss sich die 62-Jährige zum Aufstieg zum nächsten Standplatz. Dabei stürzte sie erneut, fiel mehrere Meter ins Seil und prallte gegen die Felswand.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Für die 62-jährige Deutsche kam jede Hilfe zu spät.