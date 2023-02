62-jährige Kärntnerin wurde niedergeschlagen und erfror

Nach einem Leichenfund am Mittwoch in einer kleinen Ortschaft im Kärntner Bezirk Völkermarkt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nun eine Mordermittlung eingeleitet. Die 62-Jährige sei in den Nachtstunden von irgendjemandem am Nachhauseweg niedergeschlagen worden, sie kam nicht mehr weiter und erfror, sagte Behördensprecher Markus Kitz am Freitag auf APA-Anfrage.

SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Kärntner Polizei ermittelt nach Tod einer Frau wegen Mordverdachts