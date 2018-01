62-Jähriger bei Suchaktion im Burgenland tot aufgefunden

Ein abgängiger 62-jähriger Mittelburgenländer hat am Montagabend eine groß angelegte Suchaktion im Gemeindegebiet von Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf) ausgelöst. Der Mann wurde nach längerer Suche leblos in einem Waldabschnitt entdeckt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein Notarzt stellte den Tod des 62-Jährigen fest.

