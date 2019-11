62-Jähriger tötete in Wien-Favoriten seine Frau mit Messer

Ein 62-jähriger Mann hat am Mittwoch seine 50-jährige Frau während eines Streits mit einem Messer attackiert und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 18.00 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten zu der Auseinandersetzung des Ehepaars, bei dem es dann auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sei.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Weitere Informationen wird es am Donnerstag geben