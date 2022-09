63-Jähriger in Innsbruck getötet, Sohn tatverdächtig

In Innsbruck besteht Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ein 63-Jähriger wurde am Mittwochabend von der Polizei tot in seiner Wohnung im Stadtteil Hötting aufgefunden. Der Österreicher wies Schnittverletzungen auf. Wenig später wurde der Sohn des Mannes bei der Polizeiinspektion am Flughafen vorstellig und teilte mit, einen Mord begangen zu haben. Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL Sohn stellte sich nach der Tat der Polizei