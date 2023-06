63. Narzissenfest - Popeye sicherte sich den Sieg

Abschließender Höhepunkt war am Sonntag, die Wahl der schönsten aus Abertausenden Narzissen gefertigten Figurenim Ortszentrum von Bad Aussee.

Madame Pottine und Marshmallow-Man noch am Stockerl

Die Jury hat entschieden. Popeye, die Figur von Thomas Feldhammer und Franz Loitzl, hat sich am Sonntag beim 63. Narzissenfest im Ausseerland den ersten Platz in der Kategorie Neue Gestelle gesichert. Madame Pottine, eine Figur aus "Die Schöne und das Biest", der Familien Freller und Pucher landete auf Platz zwei, Platz drei ging an den Marshmallow-Man der Frühstückspension Josefinum.

In der Kategorie Alte Gestelle punktete die Figur Schneemann vor Bruthenne und Anstands-Wauwau. Bei den Junioren landet Tassilo - ebenfalls aus "Die Schöne und das Biest" - auf dem ersten Platz. Platz eins in der Kategorie für originelle Ideen geht ebenfalls an Popeye gefolgt vom Leuchtturm. Der als Fotomotiv beliebte Bootskorso fand heuer allerdings nicht statt. Man wolle sich auf das Rahmenprogramm direkt in Bad Aussee konzentrieren, hieß es seitens des Veranstalters im Vorfeld.

Wahl der Hoheiten schon am Donnerstag

Das Fest begann vergangenen Donnerstag mit einem ersten Höhepunkt: Die Narzissenhoheiten wurden im Kur- und Congresshaus gekrönt. Königin Michaela Ertlschweiger aus Aigen im Ennstal wird nun für ein Jahr das Fest bei Veranstaltungen und Terminen in ganz Österreich repräsentieren. Sie wird dabei von den Prinzessinnen Sophia Hellwig aus Gmunden sowie Celin Pichler aus Bad Mitterndorf unterstützt. Bad Aussee stand bis Sonntag im Zeichen der sternblütigen Narzisse, auch Stern-Narzisse genannt. Zu dem Fest pilgern in guten Jahren bis zu 20.000 Gäste aus ganz Österreich und auch aus dem Ausland.

Das 64. Narzissenfest findet von 30. Mai bis 2. Juni 2024 in Grundlsee im Ausseerland Salzkammergut statt.