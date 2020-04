64-jähriger Mann trieb in Vorarlberg tot in Fischerteich

Ein 64-jähriger Mann ist am Donnerstag tot in einem Fischerteich in Nenzing (Bezirk Bludenz) aufgefunden worden. Ein Fischer entdeckte die im Wasser treibende Leiche des Mannes aus Nüziders (Bezirk Bludenz) gegen 11.15 Uhr. Die Umstände des Todesfalls seien unklar, Fremdverschulden werde derzeit aber ausgeschlossen, hieß es vonseiten der Polizei.

Der Mann hat sich nach Angaben der Exekutive zu einem Spaziergang an dem Teich aufgehalten. Dabei dürfte er aus ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen, in das Gewässer gestürzt und ertrunken sein. Die Wiederbelebung durch den alarmierten Notarzt blieb ohne Erfolg. Die Leiche des 64-Jährigen wurde sanitätsmedizinisch obduziert, so die Exekutive. Quelle: APA