64-Jähriger starb bei Forstunfall in Oberösterreich

Ein 64-Jähriger ist am Samstag bei einem Forstunfall in Vorderweißenbach im Bezirk Urfahr-Umgebung tödlich verletzt worden. Der Mann arbeitete alleine in einem Wald und dürfte mit voller Wucht im Bereich des Brustkorbes von einem großen Ast getroffen worden sein. Seine Frau fand den Mann loblos unter einem Baum liegend.

SN/APA (Symbolbild/Fohringer)/HELMU Der Mann war alleine mit Holzarbeiten im Wald beschäftigt