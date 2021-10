65.000 Euro an Sozialleistungen ergaunert

Eine Kroatin bezog Notstandshilfe und Familienbeihilfe, obwohl sie gar nicht in Österreich lebte.

Die Grazer Polizei hat einen neuen Fall von Sozialleistungsbetrug aufgedeckt. Im Netz der Fahnder landeten eine Kroatin und ihre in Graz lebende Tochter. Seit Jänner ermittelte die Gruppe "Sozialleistungsbetrug" der Polizeiinspektion Graz-Paulustor in diesem Fall. Es stellte sich schließlich heraus, dass eine Kroatin (50) seit 2014 fast fünfeinhalb Jahre lang Notstandshilfe vom Arbeitsmarktservice Steiermark bezogen haben soll. In Summe mehr als 43.500 Euro. Dabei lebte die Frau in Kroatien und hatte damit keinen Anspruch auf die Leistungen des Arbeitsmarktservice. Möglich ...