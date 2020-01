652 illegale Wettautomaten in Wien seit 2015 beschlagnahmt

Wien hat 2015 die Spielregeln für Wettanbieter massiv verschärft. Seither hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei 652 illegale Wettautomaten aus dem Verkehr gezogen. Die jüngste, rund 50 Stück umfassende Tranche wurde am Donnerstag im Beisein der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) kameratauglich zerstört. In den vergangenen fünf Jahren wurden zudem 43 Lokale geschlossen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Sima wohnte Zerstörung von Automaten bei