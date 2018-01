Eine 66-Jährige ist Samstagfrüh von einem Unbekannten in Innsbruck sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei soll ihr der Mann im Stadtteil Pradl von hinten ans Gesäß gefasst haben. Als die Frau sich losriss, stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen an der Stirn. Die 66-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

(APA)