66-Jähriger bei Autounfall im Waldviertel gestorben

Tödlich hat für einen 66-jährigen Autolenker im niederösterreichischen Waldviertel eine Fahrt am Dienstagnachmittag geendet. In Thuma (Gem. Karlstein an der Thaya) prallte der Pkw des Mannes ungebremst gegen eine Hausmauer, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in der Nacht auf Mittwoch bekannt gab.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Trotz Wiederbelebungsma§nahmen verstarb der Lenker