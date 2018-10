66-Jähriger bei Pkw-Überschlag lebensgefährlich verletzt

Bei einem Überschlag mit seinem Fahrzeug auf der Lainzer Straße in Wien-Hietzing ist ein 66 Jahre alter Mann am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugen kam der Mann mit dem Pkw aus unbekannter Ursache immer weiter nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr auf ein abgestelltes Auto auf, berichtete die Polizei am Sonntag. Nach dem Überschlag kam der Wagen seitlich zu liegen.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Schwerer Unfall auf der Lainzer Straße