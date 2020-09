Mit den 662 Neuinfektionen, die am Sonntag vom Innenministerium gemeldet wurden, ist die Zahl der positiven Testergebnisse auf bisher 42.876 angewachsen. 787 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 33.589 wieder genesen. Damit stieg die Zahl der aktiv Erkrankten leicht auf 8.500 Erkrankte. Aktuell befinden sich 446 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 84 auf Intensivstationen.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Karl-Josef Die Zahl der Erkrankten ist leicht gestiegen