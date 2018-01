67-jähriger Kärntner kam bei Forstunfall ums Leben

Ein 67 Jahre alter Mann aus Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Freitag bei einem Forstunfall ums Leben gekommen. Er hatte mit einem Kollegen eine Esche gefällt, beim Ausweichen rutschte er auf dem eisigen Untergrund aus und stürzte. Nach Angaben der Polizei fiel der Baum dann auf den am Boden liegenden Mann.

Die Männer hatten gegen 10.00 Uhr vormittags in einem steilen Hang in St. Veit an der Glan den Baum geschnitten. Als dieser wie geplant zu kippen begann und die beiden auswichen, geschah das Unglück. Im gleichen Moment verdrehte sich der angeschnittene Baum, brach oberhalb der Schnittstelle ab und fiel auf die Beine des Mannes, der schon von dem Sturz schwer verletzt war. Sein Kollege alarmierte sofort Rettung und Feuerwehr, die den 67-Jährigen bargen. Der Mann war vorerst ansprechbar, verlor aber während der Bergungsarbeiten das Bewusstsein. Er wurde von Rot-Kreuz-Mitarbeitern reanimiert und ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Dort erlag er am frühen Nachmittag seinen Verletzungen.

(APA)