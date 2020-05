68-Jährige nach Fahrradunfall in Tirol gestorben

Eine 68-Jährige ist nach einem schweren Fahrradunfall in der vergangenen Woche in Rietz (Bezirk Imst) am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik gestorben. Die Frau war nach einem Bremsmanöver eines vor ihr fahrenden 62-Jährigen mit dessen Hinterrad touchiert. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr E-Bike, kippte nach links um, schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf und verlor das Bewusstsein.

SN/APA (Webpic)/hex Die Frau überlebte den Unfall nicht