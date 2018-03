68-Jähriger soll in Mariazell Ehefrau getötet haben

Ein 68-jähriger Steirer dürfte in der Nacht auf Mittwoch seine 66-jährige Ehefrau im obersteirischen Wallfahrtsort Mariazell erstickt haben. Der Mann rief in der Früh eine Verwandte an und berichtete ihr von seiner Tat. Die Angehörige alarmierte die Rettung, die wiederum die Polizei informierte. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen. Er war leicht alkoholisiert.

SN/APA/JOSEF KUSS Der Verdächtige wurde festgenommen