69-Jähriger starb bei Zimmerbrand in Wien

Ein 69 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling gestorben. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte verständigt. Sie fanden in der Wohnung den leblosen Mann auf. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Brandursache war noch unklar.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät