7,5 Millionen Tipps "jagen" den Lotto-Sechsfach-Jackpot

7,5 Millionen Euro wäre ein Solo-Sechser bei "6 aus 45" am Mittwoch wert. Bereits am Montag wurde fleißig getippt, mehr als 300.000 Scheine mit gut zwei Millionen Tipps wurden ausgefüllt. Damit dürften viele dem Appell der Österreichischen Lotterien, nicht bis zu letzten Minute zu warten, sondern rechtzeitig in die Annahmestelle zu gehen und so einen möglichen Stau zu vermeiden, nachgekommen sein.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Wieder einmal lockt ein "Sechsfacher" in die Annahmestellen