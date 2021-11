Die Zahl der Einbürgerungen ist in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres um insgesamt 21,1 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Laut Statistik Austria wurde die österreichische Staatsbürgerschaft an 7.676 Personen verliehen, darunter befanden sich 1.131 Personen mit Wohnsitz im Ausland. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erhielten 6.336 die Staatsbürgerschaft. Etwa ein Drittel der heuer Eingebürgerten wurde bereits in Österreich geboren (2.334 Personen).

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 7.676 erhielten in ersten drei Quartalen Staatsbürgerschaft