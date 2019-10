70-Jähriger in Gablitz starb eines natürlichen Todes

Der bedenkliche Todesfall in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) vom Samstag hat sich als natürlicher Tod herausgestellt. Die am Sonntagvormittag durchgeführte Obduktion der Leiche eines 70-Jährigen habe "keine Indizien für eine Fremdbeteiligung" ergeben, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager in den Mittagsstunden mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER