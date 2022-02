70 Prozent der Ukrainer wollen von Österreich weiter

Etwa 1.600 Ukrainer und Ukrainerinnen haben am Sonntag laut Innenministerium die österreichische Grenze überschritten, der Großteil im Pkw. Davon gaben etwa 70 Prozent an, weiterreisen zu wollen. Derzeit befinden sich ca. 50 Ukrainer in Versorgung in Nachbarschaftsquartieren. Um den Kriegsflüchtlingen zu helfen, sollen zwei Stellen im Innenministerium Hilfsgüter und Unterkünfte für Flüchtlinge koordinieren.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Karner stellt aktuelle Situation dar