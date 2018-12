70 Todesopfer durch Gewalt

Österreich verzeichnet den höchsten Wert seit sechs Jahren, 41 Opfer waren Frauen. Die meisten Tötungsdelikte wurden innerhalb der Familie und in Wohnungen verübt.

2018 dürfte für die österreichische Kriminalstatistik kein besonders gutes Jahr werden - zumindest was die Tötungsdelikte anbelangt. Allein bis Ende November starben hierzulande 70 Menschen an den Folgen von Gewalt. Was aus der vorläufigen Bilanz des Bundeskriminalamts (BK) noch hervorgeht: 41 der Todesopfer waren weiblich, 29 männlich. In 37 Fällen erfolgte die Tötung innerhalb der Familie. 32 Mal wurde die Wohnung oder das Wohnhaus zum Tatort. In beiden Kategorien ist es der höchste Wert seit acht Jahren.