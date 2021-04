700.000 Dosen Corona-Impfstoff pro Woche im Juni erwartet

Im Juni werden pro Woche 700.000 bis 750.000 Impfdosen in Österreich erwartet. Davon werden 500.000 Dosen von Biontech/Pfizer kommen. Das sagte Generalmajor Andreas Pernsteiner am Donnerstag im Gespräch mit der APA, nachdem die unterschiedliche Vorgangsweise in einzelnen Bundesländern bei der weiteren Corona-Impfkampagne am Mittwoch Fragen aufgeworfen hatte. "Damit wird es auch das werden, was kommuniziert wurde: 100.000 Impfungen pro Tag."

SN/APA/dpa/Ronny Hartmann Biontech/Pfizer soll im Juni viel Comirnaty nach Österreich liefern