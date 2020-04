700 Hektar Schilf bei Brand am Neusiedler See vernichtet

Bei dem am Freitag ausgebrochenen Brand im Schilfgürtel des Neusiedler Sees bei Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) sind insgesamt rund 700 Hektar Schilf vernichtet worden. Das teilte die Polizei, die das Gebiet mit dem Hubschrauber abgeflogen hatte, am Samstag mit. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

SN/APA (FF ILLMITZ)/UNBEKANNT Löschhubschrauber des Heeres waren im Einsatz