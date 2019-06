71-Jährige starb bei Brand in Hochhaus in Wien-Favoriten

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der Laarbergstraße in Wien-Favoriten am Donnerstagabend ist eine 71-jährige Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Berufsrettung der APA. Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit 90 Mann im Einsatz. Gegen 19:45 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH DIe Feuerwehr wurde kurz nach 18.00 Uhr alarmiert