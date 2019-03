71-Jähriger bei Traktor-Überschlag in OÖ verletzt

Ein 71-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem mehrfachen Überschlag mit einem Traktor in St. Agatha im Bezirk Grieskirchen verletzt worden. Es war der zweite Traktorüberschlag mit einem Verletzte binnen zwei Tagen in St. Agatha. Bereits am Freitag war ein 48-Jähriger bei einem weiteren Traktorüberschlag verletzt worden, berichtete die Polizei.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Zwei Traktorunfälle un Oberösterreich