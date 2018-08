71 Tote in einem Kühltransporter: "Es kann wieder passieren"

Die Nachricht der Flüchtlingskatastrophe vor drei Jahren im Burgenland ging um die Welt. Diese Tragödie hat vieles verändert - nicht nur in Österreich.

Es war eine Nachricht, die weltweit für Entsetzen sorgte: Am 27. August 2015 entdeckte die österreichische Polizei auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf in einem Kühltransporter 71 tote Flüchtlinge. Unter ihnen vier Kinder. Die Tragödie markierte einen Wendepunkt in der europäischen Flüchtlingspolitik. Kurze Zeit später verkündete die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die an diesem Tag an der Westbalkan-Konferenz in Wien teilnahm: "Wir schaffen das", und ließ die Grenzen öffnen.

Einer, der am 27. August 2015 mitten im Geschehen war, ist Brigadier Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt. "Leider ist damals genau das eingetroffen, was ich vorausgesagt hatte. Schon in den Wochen davor hatten Leute zu schleppen begonnen, die keine Ahnung hatten und extrem sorglos gehandelt haben. Die wollten ohne Rücksicht auf die Migranten möglichst viel Geld verdienen. Wir hatten mehr Verkehrsunfälle und Fälle, wo fast Menschen ums Leben gekommen wären. Dann kam der Hammer."

Fast in Vergessenheit geraten ist dabei, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die 71 Leichen entdeckt wurden, zwei weitere Schlepper-Lkw unterwegs waren - mit je 80 Flüchtlingen im Laderaum. Tatzgern: "Einer wurde in Deutschland aufgegriffen. Da hat der Fahrer aber immer wieder Frischluft zugeführt. Der andere war in Gols unterwegs. Da haben die Flüchtlinge in Panik ein Loch in die Decke geschlagen und dadurch den Fahrer gezwungen, anzuhalten. Als er die Tür geöffnet hat, sind alle davongelaufen. Rückblickend gesehen, muss man sagen: Es hätte an diesem Tag noch viel schlimmer kommen können."

72.179 Menschen wurden laut aktuellem Schlepperbericht des Innenministeriums allein 2015 durch Schlepper illegal nach Österreich gebracht. 1108 Schlepper wurden aufgegriffen. Doch die Zahlen gingen in den Jahren danach stark zurück. Waren es 2016 noch 27.850 Geschleppte und 249 Schlepper, so wurden im Vorjahr nur noch 8994 Menschen geschleppt bzw. 222 Schlepper aufgegriffen.

Ein Mitgrund für diesen Rückgang ist, dass aus der Tragödie rasch die richtigen Konsequenzen gezogen wurden. Bereits im April 2016 wurde unter der Federführung Österreichs ein europäisches Ermittlungsbüro in Wien installiert. "Wir haben jetzt eine sehr enge Zusammenarbeit und sehr gute Erfolge", freut sich Brigadier Tatzgern. Und wie es aussieht, soll auch bald ein zweites Büro auf Sizilien eingerichtet werden - wieder mit rot-weiß-rotem Know-how. Abläufe und Örtlichkeit müssten noch definiert werden, meint Tatzgern. Ihre Arbeit aufnehmen könnte die Einheit theoretisch schon heuer. "Ohne viel Bürokratie und mit viel Unterstützung der EU und von Europol."

Seit heuer verzeichnet man allerdings wieder einen Anstieg in puncto Schlepperei. Tatzgern: "Ja, es hat wieder begonnen. Einmal hatten wir einen Lkw mit 38 Migranten, ein anderes Mal waren es 48." Ende 2017 wurden in einem Planenwagen in Bulgarien 111 Flüchtlinge entdeckt. Immer wieder Panik, immer wieder Verletzte.

Trotz einiger Fortschritte in der Ermittlungstechnik sowie der Gründung der "Taskforce Balkan" ist man gegen Katastrophen ähnlich wie jene im August 2015 nicht gefeit. "Wir vernetzen uns bei jeder Kleinigkeit. Wir wollen verhindern, nicht ermitteln", betont Gerald Tatzgern. "Ob so etwas wieder passieren kann? Ja, jederzeit." Unvergessen bleibt der 27. August 2015 auch für Hans-Peter Doskozil, heute SPÖ-Landesrat im Burgenland und zwischenzeitlich Innenminister im Kabinett Kern. "Ich war bei der Sammelstelle für Flüchtlinge in Nickelsdorf, das Rote Kreuz war dort stark vertreten." Die Helfer waren bereits emotional gezeichnet, als die Meldung von der A4 kam. "Man funktioniert dann einfach nur mehr und versucht, keine Fehler zu machen und die richtigen Schritte zu setzen", erinnert sich der damalige Landespolizeikommandant. Das Ereignis habe sicherlich auch Angela Merkels Grenzöffnung geprägt: "Aber nicht ausschließlich. Es gab ja auch Tote im Mittelmeer. Es gab Brandanschläge in Asylheimen. Dazu die Situation am Hauptbahnhof in Budapest. Das hat sich alles aufgeschaukelt." Der polarisierende Umgang habe sich seither nicht verändert. "Dazu ist 2015 noch zu sehr in den Köpfen."

Ob die 71 Toten auf der A4 eine Flucht beeinflussen können? "Gefahren auf der Flucht werden von den Asylbewerbern nie thematisiert. Die werden in Kauf genommen. Meistens sagen sie: Ich hatte keine Wahl", sagt Maryam Alemi von der Rechtsberatung der Caritas Wien. Sie verweist auf "notorisch gefährliche" Routen. Wie etwa vom Iran in die Türkei. "Da verschwinden pro Jahr Hunderte Menschen. Das ist aber den meisten bewusst." Ähnlich verhält es sich mit den 71 Toten von Parndorf: Viele wissen um die (Lebens-)Gefahr im Zuge von Schleppungen - und nehmen sie in Kauf. Alemi: "Sie versuchen es auch weiterhin. Die Verzweiflung ist ungeheuer groß."

Kein Pardon mit Schleppern zeigt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): "Die Tragödie auf der A4 hat gezeigt, wie skrupellos Schlepper sein können. Österreich hat seither den Kampf gegen Schlepperkriminalität massiv verschärft. Die Zahlen der Kriminalstatistik zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist."