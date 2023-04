712 Schlepper im Vorjahr verhaftet: "Die Ware darf nicht verderben"

In Österreich wurden 2022 knapp 109.000 Migranten aufgegriffen, die größtenteils illegal über die Grenze geschleust wurden. 13.000 Menschen wurden abgeschoben, 42.000 haben das Land freiwillig verlassen.

Noch bevor Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zu Bekämpfung der Schlepperkriminalität, am Dienstag mit seiner Analyse des Schlepperberichts 2022 begann, hielt er ein großes Foto in die Kameras. Darauf zu sehen: Dutzende Menschen, zusammengepfercht im Laderaum eines Lastwagens. Es zeigt eine Szene, wie sie nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa längst Alltag geworden ist. Die Schlepperkriminalität ist zu einem mafiös und global organisierten Milliardengeschäft herangewachsen. 712 Schlepper wurden allein hierzulande im Vorjahr dingfest gemacht. Im Vorjahr wurden insgesamt 108.913 Personen aufgegriffen. Das bedeutet im Vergleich zu 2021 mit 41.612 Personen einen Anstieg von mehr als 150 Prozent. Laut dem Schlepperbericht wurden noch nie zuvor so viele illegal aufhältige Personen in Österreich festgestellt. 73.096 der 108.913 Menschen wurden nach Österreich geschleppt, konnten jedoch aufgegriffen werden. Der Preis für eine Schleppung beträgt im Schnitt 3000 bis 7000 Euro pro Person.

Das Innenministerium ist seit Jahren bemüht, den illegalen Schleusungen Einhalt zu gebieten. Waren es 2018 noch 223 festgenommene Schlepper, stieg diese Zahl von 311 im Jahr 2020 auf 441 im Jahr 2021. Dass es im Vorjahr um so viel mehr, nämlich 772, waren, führt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf mehrere Faktoren zurück. Da wären zunächst die sogenannten Grenzpunktkontrollen zu Ungarn und Slowenien. Aber auch gemischte Streifen, die es mittlerweile mit der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Deutschland und Italien gebe, hätten sich bewährt. Aber auch strukturelle Veränderungen sorgten dafür, dass "der Schleppermafia die Geschäftsgrundlage entzogen wird", erklärte Karner. Als Beispiel nannte er das Ende der Visafreiheit in Serbien für indische und tunesische Staatsbürger. Im Vorjahr habe man in Österreich noch 15.500 geschleppte Inder und 9000 geschleppte Tunesier aufgegriffen. "Heuer waren es bislang 40 bzw. 20 Personen", verglich Karner.