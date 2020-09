714 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Samstag sind vom Innenministerium 714 Neuinfektionen für Österreich gemeldet worden, was die Zahl der positiven Testergebnisse auf insgesamt 42.214 ansteigen ließ. 787 Personen sind bisher an den Folgen des Coronavirus verstorben und 33.154 wieder genesen. Die Zahl der aktiven Erkrankungen fiel damit leicht auf 8.273. Derzeit befinden sich 423 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 80 auf Intensivstationen.

SN/APA (Stadt Wien)/DAVID BOHMANN