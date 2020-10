714 neue Corona-Fälle österreichweit, 103 Intensivpatienten

Nach dem zweithöchsten Anstieg der Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Epidemie in Österreich am Samstag mit über 1.000 Fällen ist das Plus am Sonntag dreistellig ausgefallen: 714 positive Tests wurden nach Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Am Vortag waren es nach diesen Angaben 1.058 bestätigte neue Ansteckungen gewesen, knapp am bisherigen Höchstwert vom 26. März mit 1.065.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Es befinden sich wieder mehr als 100 Patienten auf der Intensivstation